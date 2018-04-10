ФАС возбудила еще одно дело о завышенных тарифах НМТП

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по тарифам Новороссийского морского торгового порта (НМТП)

ФАС заподозрила предприятие в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в 2016 — 2017 годах, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, ФАС в апреле 2017 года выдала предписание Новороссийскому морскому торговому порту о перечислении в бюджет РФ 9,74 млрд рублей. В такую сумму Федеральная антимонопольная служба оценила доходы компаний от злоупотребления доминирующим положением в 2015 году.

В марте задержали совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — собственников Новороссийского порта. Уголовные дела завели по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». По данным СМИ, в деле есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом.