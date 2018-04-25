Полпред в ЮФО Устинов: Интернет становится инструментом политической борьбы

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов выступил на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Сочи

«Самое главное — интернет становится инструментом в политической борьбе, в том числе и на международной арене. Ситуацию нельзя доводить до абсурда. Необходимо совместными усилиями работать в направлении оздоровления международного информационного пространства», — отметил Устинов.

Он назвал две относительно новые формы использования информационного пространства.

«Это прежде всего вербовки рекрутов в террористические организации и распространение в социальных сетях материалов террористической и экстремистской направленности», — подчеркнул полпред.

IX Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, открылась в Сочи 25 апреля. В ней принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб из 118 государств.