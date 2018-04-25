Полпред в ЮФО Устинов: Интернет становится инструментом политической борьбы

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов выступил на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Сочи

«Самое главное — интернет становится инструментом в политической борьбе, в том числе и на международной арене. Ситуацию нельзя доводить до абсурда. Необходимо совместными усилиями работать в направлении оздоровления международного информационного пространства», — отметил Устинов.

Он назвал две относительно новые формы использования информационного пространства.

«Это прежде всего вербовки рекрутов в террористические организации и распространение в социальных сетях материалов террористической и экстремистской направленности», — подчеркнул полпред.

IX Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, открылась в Сочи 25 апреля. В ней принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб из 118 государств.

Читайте также:

По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в числе основных тем пленарного заседания: очаги международной напряженности, эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций. 26 апреля обсуждение продолжится в формате круглых столов.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля террористы использовали мессенджер Telegram. Силовики считают, что этот сервис используется террористами наиболее активно, потому что предоставляет «возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». Создатель мессенджера Павел Дуров так и не согласился предоставить властям ключи для шифровки сообщений пользователей. 13 апреля 2018 года суд постановил заблокировать Telegram в России.

Интернет Полпред в ЮФО Терроризм Технологии
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале