Полпред в ЮФО Устинов: Интернет становится инструментом политической борьбы
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов выступил на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Сочи
«Самое главное — интернет становится инструментом в политической борьбе, в том числе и на международной арене. Ситуацию нельзя доводить до абсурда. Необходимо совместными усилиями работать в направлении оздоровления международного информационного пространства», — отметил Устинов.
Он назвал две относительно новые формы использования информационного пространства.
«Это прежде всего вербовки рекрутов в террористические организации и распространение в социальных сетях материалов террористической и экстремистской направленности», — подчеркнул полпред.
IX Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, открылась в Сочи 25 апреля. В ней принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб из 118 государств.
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По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в числе основных тем пленарного заседания: очаги международной напряженности, эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций. 26 апреля обсуждение продолжится в формате круглых столов.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля террористы использовали мессенджер Telegram. Силовики считают, что этот сервис используется террористами наиболее активно, потому что предоставляет «возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». Создатель мессенджера Павел Дуров так и не согласился предоставить властям ключи для шифровки сообщений пользователей. 13 апреля 2018 года суд постановил заблокировать Telegram в России.
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