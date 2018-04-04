Бортников напомнил, что все теракты координировались посредством мессенджеров. Telegram так и не дал ФСБ ключи шифрования

Вся Россия

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Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы для координации используют мессенджеры с территории Сирии и Ирака

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака», — заявил Бортников.

По его словам, спецслужбы отмечают, что терроризм масштабно использует IT-технологии.

«Я имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в схемах удаленного управления террористической деятельностью и ее финансированием», — цитирует Бортникова «Интерфакс».

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Он подчеркнул, что террористы постоянно расширяют связи в хакерском сообществе и организуют собственные кибер-подразделения. Опорой для террористов остается транснациональная преступность.

«Криминалитет снабжает боевиков оружием, деньгами, поддельными документами, поставляет рекрутов, организует маршруты транзита между регионами повышенной террористической активности и благополучными странами», — пояснил глава ФСБ.

Интернет ФСБ
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Бортников напомнил, что все теракты координировались посредством мессенджеров. Telegram так и не дал ФСБ ключи шифрования

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