«Промсвязьбанк» планируют сделать опорным банком для гособоронзаказа

Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы Промсвязьбанка

«Промсвязьбанк», который недавно перешел к Центральному банку России, может сменить владельца и стать банком для гособоронзаказа и крупных госконтрактов

Накануне Министерство финансов РФ сообщило, что правительство создает опорный банк для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов, не уточнив, на основе какого банка. По данным «Ведомостей», это будет «Промсвязьбанк». Такой выбор обоснован размером компании и разветвленной сетью ее отделений.

«Промсвязьбанк» займется банковским сопровождением и расчетами с подрядчиками, которыми станут оборонные предприятия, и их кредитованием.

Необходимость в создании специального банка возникла после того, как в августе в США приняли новый закон, по которому санкции могут распространяться на любые компании, заключившие контракты с большинством крупных оборонных холдингов РФ.

Как сообщали Юга.ру, 15 декабря Центробанк ввел временную администрацию по управлению «Промсвязьбанком».

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