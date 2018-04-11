Шалимов: Уйти самому — значит поддаться давлению дебилов, которые кричат, что я — физрук

Бывший главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов прокомментировал назначение исполняющим обязанности наставника команды Мурада Мусаева, ранее возглавлявшего молодежку горожан

В интервью «Спорт-Экспрессу» Игорь Шалимов заявил, что не был удивлен таким выбором руководства «быков». Специалист добавил, что ему было бы обидно, если бы клуб назначил опытного тренера.

«Значит, я хуже него, а он лучше справится с игроками уровня Мамаева, Смолова и Гранквиста. Здесь же клуб просто меняет концепцию, ставит на своего», — резюмировал тренер.

Бывший главный тренер объяснил свое заявление о том, что покинуть пост самому — позорище.

«Потому что это значит признать, что мы в тупике, команда в дерьме. И поддаться давлению дебилов, которые кричат, что Шалимов — физрук? В каком тупике? Мы продолжали претендовать на место в Лиге чемпионов, и одна игра все могла изменить. Чемпионат такой, что забить "Уфе" или "Хабаровску" сложнее, чем "Зениту"», — считает Шалимов.