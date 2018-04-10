В Краснодаре временно изменят график и маршрут нескольких трамваев

В Краснодаре из-за ремонта путей в ночное время изменят несколько трамвайных маршрутов

С 11 по 15 апреля с 22:00 до 5:00 на пересечении улиц Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого временно изменят маршруты № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи № 4 с 21:00 пойдут из Комсомольского микрорайона в Восточное депо. Последние рейсы на конечную на улице Индустриальной отправятся из КМР в 20:43, в обратном направлении — в 21:43, а в выходные — в 20:34 и 21:34 соответственно. Трамваи № 5 с 21:00 будут ходить от улицы Бершанской в Восточное депо. Последний рейс от Бершанской на Солнечную отправится в 20:30, в обратном направлении трамвай выйдет в 21:28 и проследует через Садовую, в выходные — в 20:32 и 21:44. Трамваи № 6 с 21:00 будут ходить из Юбилейного микрорайона на Индустриальную. Последний рейс из ЮМР на Димитрова отправится в 20:54, в обратную сторону — в 21:53, в выходные — в 20:38 и 21:41.

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Маршрут № 7 с 21:25 от Западного депо направят на ж/д вокзал Краснодар-1. Последние трамваи от Западного депо на улицу Димитрова выйдет в 20:47, в обратном направлении — в 21:39, в выходные — в 20:31 и 21:41. Трамваи № 8 с 21:00 будут ходить по маршрутам № 9 и 10. Последние рейсы по установленному маршруту отправятся от хладокомбината на улицу Солнечную в 20:33, в обратную сторону вагон пойдет по Садовой на хладокомбинат в 21:37, в выходные — в 20:15 и 21:17 соответственно. В 20:57 трамвай отправится от хладокомбината на Индустриальную, по выходным — в 20:53.

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