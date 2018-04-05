Куда в Краснодаре продлят трамвайные линии: подробности от мэрии

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на пресс-конференции о развитии общественного транспорта рассказали о продлении трамвайных линий

«Сейчас мы готовим программу модернизации КТТУ, которая включает в себя обновление подвижного состава, продление трамвайных линий в четырех направлениях — улица Московская, Восточно-Кругликовская, Гидрострой и аэропорт. Сейчас ведется расчет стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ. Мы рассчитываем, что это будет краевая программа именно по модернизации ТТУ. По крайней мере, край и ЗСК отнеслись к этому с пониманием. Надеюсь, деньги будут выделены из краевого бюджета», — рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Ранее на пресс-конференции объявили о том, что с 20 апреля подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара, а бумажные проездные для льготников заменят на электронные.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, мэр Краснодара Владимир Евланов озвучил идею продлить трамвайные пути по улице Московской в 2012 году. Планировалось, что реализация проекта будет проходить в 2015–2017 году.

В июне 2017 года мэр Краснодара Евгений Первышов предложил пустить трамвай в район стадиона «Краснодар».

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре задержали гендиректора Корпорации развития Ставрополья
МЧС предупредило о заморозках на Кубани
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку товаров
Сгоревший в Сочи самострой планируют восстановить через два месяца
В Дагестане энергетики объяснили перебои со светом кустарными подключениями
Во время ЧМ-2018 пассажиры ростовских такси будут платить по единому тарифу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале