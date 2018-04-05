Куда в Краснодаре продлят трамвайные линии: подробности от мэрии

В Краснодаре на пресс-конференции о развитии общественного транспорта рассказали о продлении трамвайных линий

«Сейчас мы готовим программу модернизации КТТУ, которая включает в себя обновление подвижного состава, продление трамвайных линий в четырех направлениях — улица Московская, Восточно-Кругликовская, Гидрострой и аэропорт. Сейчас ведется расчет стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ. Мы рассчитываем, что это будет краевая программа именно по модернизации ТТУ. По крайней мере, край и ЗСК отнеслись к этому с пониманием. Надеюсь, деньги будут выделены из краевого бюджета», — рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Ранее на пресс-конференции объявили о том, что с 20 апреля подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара, а бумажные проездные для льготников заменят на электронные.