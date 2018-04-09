Независимый директор En+ ушел из компании после введения санкций США

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Независимый директор En+ Group Доминик Фрэйс покинул совет директоров компании

Он уволился 6 апреля после того, как Минфин США внес владельца En+ Олега Дерипаску в санкционный список, пишет «Коммерсантъ».

В компании сообщили, что анализируют ситуацию со своими юридическими советниками.

Как сообщали Юга.ру, под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний, среди которых оказались предприниматель Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. 

В группе компаний «Базовый Элемент», владельцем которой является Дерипаска, сообщили, что юристы компании изучают ситуацию. По оценке компании «Русал», санкции США могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы. Сейчас компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. 

Олег Дерипаска Санкции США
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Независимый директор En+ ушел из компании после введения санкций США
На Ставрополье скончался пилот разбившегося вертолета Ми-2
В Крыму прооперировали трех пострадавших в ДТП с электричкой и маршруткой
В Сочи сгорела детская площадка
В Ростове после ДТП перевернулась машина, пострадал ребенок
МЧС предупредило жителей Кубани о заморозках

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале