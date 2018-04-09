Независимый директор En+ ушел из компании после введения санкций США

Независимый директор En+ Group Доминик Фрэйс покинул совет директоров компании

Он уволился 6 апреля после того, как Минфин США внес владельца En+ Олега Дерипаску в санкционный список, пишет «Коммерсантъ».

В компании сообщили, что анализируют ситуацию со своими юридическими советниками.

Как сообщали Юга.ру, под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний, среди которых оказались предприниматель Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

В группе компаний «Базовый Элемент», владельцем которой является Дерипаска, сообщили, что юристы компании изучают ситуацию. По оценке компании «Русал», санкции США могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы. Сейчас компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы.