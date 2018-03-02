Погибшие в феврале в Сирии российские наемники попали под обстрел случайно — СМИ

Российские бойцы «ЧВК Вагнера» не участвовали в столкновении сирийцев с военными международной коалиции во главе с США, а попали под обстрел случайно

Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel , ссылаясь на свои источники, а также на очевидцев и участников конфликта.

Столкновение произошло возле населенного пункта Табия в провинции Дейр-эз-Зор между двумя проправительственными вооруженными отрядами при поддержке бойцов из Афганистана, Ирана и Ирака. Россиян среди них не было, рассказали очевидцы.

Возле Табии располагался небольшой контингент российских наемников. В результате удара погибли от 10 до 20 россиян. Они оказались не в том месте не в то время и попали под удар случайно, рассказал источник сирийского журналиста в бригаде «Аль-Бакир», которая участвовала в столкновении.

Сотрудник госпиталя в Дейр-эз-Зоре рассказал, что туда привезли десяток тел российских бойцов. Затем их отвезли на аэродром, чтобы направить в сирийский пограничный город Эль-Камышлы, передает «Дождь».

Как сообщали Юга.ру, 7 февраля Bloomberg написал, что в Сирии в результате авиаудара погибли и пострадали десятки российских наемников. Позже СМИ рассказали, что среди погибших — житель Краснодарского края, а также уроженец Архангельской области, который прошел подготовку в учебном центре Ростова-на-Дону.