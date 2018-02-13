Bloomberg: В результате авиаудара в Сирии погибли десятки российских наемников

Вся Россия, В мире

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В результате авиаудара в Сирии, осуществленного возглавляемой США международной коалицией на прошлой неделе, погибли десятки россиян

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника и троих представителей РФ, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, удар был нанесен в районе газового месторождения Хашам в провинции Дейр-эз-Зор по силам режима президента Сирии Башара Асада. В результате авиаудара погибли более 200 человек, в основном россияне. В то же время источник в США сообщил о примерно 100 погибших и 200-300 раненых.

«Новая газета» со ссылкой на неназванные источники сообщает о 13 погибших россиянах и 15 раненых.

Пресс-секретарь возглавляемой США коалиции полковник Томас Вейл заявил, комментируя ситуацию, заявил, что «представители коалиции регулярно были на связи с российскими коллегами», и что РФ уведомила американскую сторону, что ее военнослужащих якобы в этом районе не было.

В Дамаске назвали действия США «варварской агрессией» и «военным преступлением».

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Один из командиров наемников заявил Bloomberg, что число погибших россиян уже в пять раз превышает официальные потери РФ с момента ее вступления в войну в Сирии в 2015 году.

Министерство обороны России в свою очередь обвинило США в использовании своего «незаконного присутствия» в Сирии в качестве предлога для «захвата экономических активов» вместо борьбы с террористами. Информацию о погибших Москва официально не подтвердила.

Сирия
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