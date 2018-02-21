В ЧВК «Вагнер» насчитали 3,6 тыс. бойцов

По данным СМИ, списочный состав частной военной компании «Вагнер» достиг 3 тыс. 602 бойцов

По данным Republic, в списке одного из подразделений значатся личные номера жетонов по порядку от 1 до 3602. Сколько обладателей жетонов активно участвует в работе компании, издание не уточняет. Однако как минимум один участник списка (Евгений Аликов из Архангельской области) погиб в сентябре 2017 года в Сирии. У него был предпоследний номер в списке — 3601. В октябре Conflict Intelligence Team публиковала фотографию жетона с порядковым номером 4293, сообщает «Медуза».

Расходы на содержание «Вагнера» Republic оценил в 16,1–17,4 млрд рублей за 2,5 года. Сумма основана на предполагаемой численности, размере ежемесячного оклада (240 тыс. рублей), стоимости питания и размера компенсаций родственникам погибших (по 5 млн рублей за каждого бойца). По данным источника издания, у ЧВК несколько частных инвесторов, имена которых неизвестны. После потерь в Сирии «о роспуске самой ЧВК речи не идет».

Двое наемников рассказали, что раньше к набору личного состава подходили строже: требовался боевой опыт, умение обращаться с оружием, сдача нормативов по физической подготовке и так далее. С 2017 года эти требования заметно смягчили. Отчасти этим, отчасти отсутствием армейской поддержки собеседники Republic объясняют и рост потерь.

Как сообщали Юга.ру, Минобороны потратило более 50 млн рублей на модернизацию полигона Молькино в Краснодарском крае, где, предположительно, тренируются бойцы частных военных компаний, участвующие в боевых операциях в Сирии и на Украине.

По данным СМИ, именно в Молькино бойцы «Вагнера» проходят спецподготовку. Также известно, что псевдонимом Вагнер может скрываться 46-летний подполковник запаса Дмитрий Уткин, командовавший до 2013 года 700-м отдельным отрядом спецназа второй отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны. В 2014 году, предположительно, Уткин создал собственное подразделение, которое получило условное наименование ЧВК «Вагнера».

Бойцы этого неофициального подразделения, по данным источников, воевали в Донецке и принимали участие в боевых действиях под Пальмирой. При этом сперва бойцы Вагнера проходили подготовку в Ростовской области, а потом их базу перенесли в Молькино.