В Ростове добровольцев привлекут к тушению пожаров

Ростовская область

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В Ростове добровольцы помогут пожарным в тушении огня

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По информации правительства Ростовской области, в регионе организована деятельность 453 добровольных пожарных дружин, куда входят 10 тыс. человек.

«Добровольцы первыми обнаруживают возгорание, информируют об этом пожарных и принимают меры по локализации огня. Их оснащение, обучение и обеспечение — одно из важных направлений в борьбе с природными пожарами на территории Ростовской области», — отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в середине апреля на Дону пройдут областные пожарно-тактические учения.

В Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре, в Ростове приостановил работу «Джоуль парк».

На Дону проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерове.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

Пожары Ростов-на-Дону
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