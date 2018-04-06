В Ростове добровольцев привлекут к тушению пожаров
В Ростове добровольцы помогут пожарным в тушении огня
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По информации правительства Ростовской области, в регионе организована деятельность 453 добровольных пожарных дружин, куда входят 10 тыс. человек.
«Добровольцы первыми обнаруживают возгорание, информируют об этом пожарных и принимают меры по локализации огня. Их оснащение, обучение и обеспечение — одно из важных направлений в борьбе с природными пожарами на территории Ростовской области», — отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
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