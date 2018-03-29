В Ростовской области проверки ТЦ будут идти до 16 апреля

В Ростовской области проверки торговых центров, инициированные после пожара в Кемерове, будут продолжаться до 16 апреля

Как сообщает «КоммерсантЪ», в качестве специалистов будут работать сотрудники органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы и «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы».

«Нарушений много, общие цифры появятся ближе к 5 апреля. Все проверки планируется завершить к 16 апреля», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Особое внимание будет уделяться работоспособности систем сигнализации, пожаротушения и состоянию путей эвакуации.

«В "Мегамаге" одна из дверей эвакуационного выхода так и не открылась. Сотруднику МЧС пришлось ее выламывать. А если бы на его месте оказался ребенок в чрезвычайной ситуации?» — цитирует Donnews слова старшего помощника прокурора области по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью Ирины Сливиной.

По данным прокуратуры, в одном из торговых центров Ростова система оповещения не сработала вовсе.

В Ростовской области проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерове.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования уже допросили четырех человек. При пожаре погибли 64 человека.