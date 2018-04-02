В Ростове из-за проблем с пожарной безопасностью закрыли «Джоуль парк»

В Ростове прокуратура закрыла детский развлекательный центр «Джоуль парк» из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Как сообщает «Ъ-Юг», прокуратура Кировского района закрыла центр из-за незаконной перепланировки, отделки стен и полов горючими материалами, отсутствии освещенных путей эвакуации и противопожарных преград между помещениями.

В суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Музей чудес «Джоуль парк» устранить нарушения. Сейчас деятельность центра прекращена.

«"Джоуль Парк" завершает ряд внеплановых технических мероприятий и обучение персонала по отработке действий каждого сотрудника в различных внештатных ситуациях. Во избежание неудобств для наших гостей, связанных с данными мероприятиями, "Джоуль парк" возобновит свою работу 7 апреля», — говорится в заявлении парка.

В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретили деятельность караоке в торговом центре.

На Дону проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерове.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.