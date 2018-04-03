В отношении футболиста «Краснодара» Смолова открыли дело за мат после матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза открыл дело в отношении игрока «Краснодара» Федора Смолова за нецензурную лексику

Об этом сообщил изданию «Чемпионат» глава КДК Артур Григорьянц.

«В 14:00 4 апреля КДК начнет рассмотрение произошедшего с Федором Смоловым инцидента. Основанием для рассмотрения дела является попадание нецензурных слов в эфир средств массовой информации. О том, могут ли его оперативные извинения в социальных сетях быть смягчающим фактором, можно будет сказать лишь завтра», — рассказал Григорьянц.

Смолов нецензурно ругался во время матча между ФК «Краснодар» и «Анжи». Позже футболист написал в твиттере принес извинения за нецензурную лексику.

«Ругаться матом — это плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», — отметил Смолов.

Как сообщали Юга.ру, футболисты «Краснодара» 1 апреля дома сыграли вничью с «Анжи». Фоторепортаж с матча можно посмотреть здесь.