На месте сгоревшего кемеровского ТЦ предложили сделать сквер
Мэр Кемерова Илья Сердюк предложил на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» сделать сквер в память о погибших и пострадавших при пожаре
«Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также по моему личному мнению, на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и об этом трагическом событии», — сказал чиновник.
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Он отметил, что надо пройти определенные процедуры, чтобы собственник снес здание. Сейчас в «Зимней вишне» работают технические специалисты — они обследуют строение и позже предоставят властям заключение о том, что ТЦ находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации. Это даст мэрии возможность в суде обязать собственника снести строение, либо это сделает сам город с возложением затрат на собственника, сообщает RT.
Сердюк утверждает, что за снос «Зимней вишни» проголосовали 25 тыс. местных жителей. В сквере планируется сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем.
Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы. На суде по мере пресечения охранник свою вину не признал — по его словам, во время пожара он звонил в службу спасения и своему начальству.
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