На месте сгоревшего кемеровского ТЦ предложили сделать сквер

Мэр Кемерова Илья Сердюк предложил на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» сделать сквер в память о погибших и пострадавших при пожаре

«Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также по моему личному мнению, на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и об этом трагическом событии», — сказал чиновник.

Он отметил, что надо пройти определенные процедуры, чтобы собственник снес здание. Сейчас в «Зимней вишне» работают технические специалисты — они обследуют строение и позже предоставят властям заключение о том, что ТЦ находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации. Это даст мэрии возможность в суде обязать собственника снести строение, либо это сделает сам город с возложением затрат на собственника, сообщает RT.

Сердюк утверждает, что за снос «Зимней вишни» проголосовали 25 тыс. местных жителей. В сквере планируется сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем.