Футбольные клубы «Краснодар»и «Зенит» достигли договоренности о трансфере 27-летнего полузащитника Олега Шатова

Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, «Краснодар» арендует Шатова до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. При этом Шатову придется заплатить «Зениту» 25 млн рублей из личных средств, чтобы уйти в «Краснодар». Еще 10 млн петербургский клуб получит, если полузащитник сыграет против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

Выкупить контракт Шатова после аренды «Краснодар» сможет за 5 млн евро.

К новой команде Шатов должен присоединиться 6 февраля на сборе в Испании.

Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи.