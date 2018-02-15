Представитель Смолова сообщил, что футболисту вернули деньги за квартиру

Представитель нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова рассказал о ситуации с аферой при покупке игроком квартиры

«Федору вернули деньги. На сегодняшний день претензий нет», — сообщил «Чемпионату» представитель футболиста Кахор Муминов.