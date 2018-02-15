Представитель Смолова сообщил, что футболисту вернули деньги за квартиру

Краснодарский край, Вся Россия

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Представитель нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова рассказал о ситуации с аферой при покупке игроком квартиры

«Федору вернули деньги. На сегодняшний день претензий нет», — сообщил «Чемпионату» представитель футболиста Кахор Муминов.

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Как сообщали Юга.ру, Федор Смолов купил в Москве квартиру площадью 194 кв. метра, которая оказалась в залоге у банка. Таким образом, форварда обманули на 200 млн рублей.

Мошенничество Недвижимость Федор Смолов ФК «Краснодар»
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