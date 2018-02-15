Футболиста «Краснодара» Смолова обманули на 200 млн рублей при покупке жилья

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пострадал футболист сборной России и «Краснодара» Федор Смолов

Форвард почти за 200 млн рублей купил квартиру в Москве, которая оказалась в залоге у банка. Он приобрел жилье у экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева, который сейчас находится под арестом за мошенничество с подмосковной недвижимостью стоимостью около 850 тыс. долларов, передает «Коммерсантъ».

Из материалов уголовного дела следует, что экс-депутат Самиев вышел на Смолова весной 2017 года через своего знакомого, бизнесмена Руслана Фахриева. Спортсмену предложили купить квартиру площадью 194 кв. м в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках за 191 млн рублей, заверив, что это хорошая цена, так как аналогичные квартиры в этом доме стоят дороже на 10–20 млн рублей. Скидку футболисту объяснили тем, что один из соинвесторов строительства ЖК, компания «Оптима проперти менеджмент», контролируется структурами Самиева.

Отец футболиста Михаил Смолов заключил договор купли-продажи 16 марта 2017 года. Он привез в офис продаж около 163,5 млн рублей в разной валюте и предал их доверенному лицу Самиева. Остальные деньги собирались передать после оформления квартиры, но при регистрации права собственности Федор Смолов узнал, что недвижимость находится в залоге у АКБ «Связь-банк». Футболист обратился по этому вопросу к гендиректору ООО «Оптима проперти менеджмент» Виктору Молчанову, а тот убедил Смолова подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи, согласно которому 10 июня 2017 года Смолов заплатил оставшиеся 27,6 млн рублей. Продавец обязался рассчитаться с банком в течение двух месяцев, но до сих пор это не было сделано.

СК РФ 7 февраля возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Ильдар Самиев изначально не собирался выполнять свои обязательства ни перед банком, ни перед Смоловым. Другие участники сделки проходят по делу свидетелями.