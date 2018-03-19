КБР и Чечня — лидеры по явке. Итоги выборов президента в СКФО

В республиках Северо-Кавказского федерального округа подвели итоги выборов президента России, прошедших 18 марта

В Дагестане избирательные участки посетили 87,5% граждан. Владимир Путин набрал 90,73% голосов избирателей, на втором месте Павел Грудинин, получивший 7,28%, передает РИА «Дагестан».

В Ингушетии явка избирателей составила 81,96%. По окончательным данным подсчета голосов, 83,17% получил Владимир Путин. Павел Грудинин набрал 5,67%, следом идет Владимир Жириновский с 3,66%. У Григория Явлинского — 2,37%, у Ксении Собчак — 1,65%. Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил 1,84% голосов против 0,76% в среднем по стране, и этот результат стал для него максимальным, отмечает «Российская газета».

В Кабардино-Балкарии явка достигла 91,8%. По итогам обработки 100% бюллетеней Путин набрал 93,38% голосов избирателей. Следом идут Павел Грудинин, набравший 4,15%, и Владимир Жириновский с 1,03% голосов. Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин получили менее 1%, сообщает «Интерфакс-Юг».

В Карачаево-Черкесской Республике, по предварительным итогам, явка составила более 73%. Действующий президент получил 87,69% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 6,93%, у Владимира Жириновского 2,82%. За Максима Сурайкина проголосовал 1% жителей республики, у остальных кандидатов менее 1%.

По предварительным данным избиркома Северной Осетии, явка в республике составила около 89,4%. Владимир Путин набрал 83,14% голосов избирателей. Вторым идет Грудинин с 10,63%, у Жириновского 2,15%. Отмечается, что в Северной Осетии избиратели оказали самую высокую поддержку Максиму Сурайкину — кандидат получил рекордные для себя 1,84% голосов.