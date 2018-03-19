На выборах президента явка в Ростовской области составила 64,7%

По предварительным данным избиркома Ростовской области, явка в регионе составила 64,7%. Это на 2% выше, чем в 2012 году

По предварительным данным, в Ростовской области за Владимира Путина отдали голоса 78,9% избирателей, за Павла Грудинина — 11,3%, за Владимира Жириновского — 5,1%, Ксения Собчак получила 1,1%, остальные кандидаты набрали менее одного процента.

«Самые активный город — Азов, там проголосовало более 65% избирателей. Менее активные у нас шахтерские города, явка там была 55% и ниже. В целом выборы прошли спокойно, мы довольны работой наблюдателей. Всего за ходом выборов следили 10 тыс. человек, из них 14 наблюдателей было из миссии ОБСЕ и 7 из СНГ», — рассказал на пресс-конференции председатель донской избирательной комиссии Андрей Буров.

Буров отметил, что было удалено 12 наблюдателей с участков, все они сторонники Алексея Навального.

При этом избирком официально не зафиксировал случаев вброса бюллетеней и серьезных нарушений.



По России явка на президентских выборах достигла 67%. Как сообщали Юга.ру, по предварительным подсчетам, в Краснодарском крае лидирует Путин, за него проголосовали 81,40% избирателей. Действующий президент побил рекорд по числу голосов на выборах в истории постсоветской России.