В Чечне бюджетники рассказали «Кавказскому узлу» о принудительном участии в праздничном митинге

В Грозном 18 марта прошел митинг, посвященный четырехлетию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России. Бюджетники рассказали, что их принудили к участию в мероприятии

Издание «Кавказский узел» сообщает, что у него есть свидетельства очевидцев, что участие в мероприятии было принудительным. Некоторых отправили на митинг с избирательного участка после окончания голосования.

«Нас повезли в центр прямо с избирательного участка, где мы пробыли весь день, пока не кончилось голосование. После этого пришлось еще два часа митинговать», — пояснила одна из участниц мероприятия.

Студенты пожаловались, что на мероприятие необходимо было привести с собой родственников или знакомых. По словам работников госпредприятий, руководство компаний не в первый раз отправляет граждан на такие шествия и митинги. Специалисты вынуждены посещать мероприятия из-за боязни потерять работу.

«Нашему руководству не привыкать сгонять людей на всякие митинги, шествия и прочие акции. Это стремление выслужиться перед властями и ничего более. Люди устали от всего этого, однако вынуждены исправно посещать подобные мероприятия. Они боятся лишиться работы или, в случае со студентами, опасаются проблем при сдаче экзаменов или отчисления. Именно этим и пользуются чиновники», — сказал бывший работник госпредприятия.

По данным ГУ МВД по Чеченской Республике, в мероприятии приняли участие 70 тыс. человек. Среди них — представители власти, общественности, духовенства, активисты молодежных организаций, студенты вузов. Присутствующих приветствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает пресс-служба администрации республики.

Как сообщали Юга.ру, ровно год назад, 19 марта 2017 года, жители Грозного также пожаловались на принуждение к участию в аналогичном митинге в честь Крыма. Власти Чечни назвали ложью такие сообщения.

Также 4 сентября 2017 года в Грозном у мечети «Сердце Чечни» состоялся митинг. По данным МВД, участниками акции стали 1,1 млн человек при населении республики в 1,4 млн. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил, что на митинг в Грозный приехали мусульмане со всей России. Однако жители пожаловались на принуждение к участию в митинге в поддержку мусульман Мьянмы.