В Адыгее за Путина проголосовало почти 82% избирателей

Действующий президент РФ Владимир Путин на выборах в Адыгее набрал 81,17% голосов избирателей

За Путина проголосовало 203 тыс. 95 человек. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 28 тыс. 711 человек (11,48%). Владимир Жириновский набрал 3,57% голосов избирателей — 8 тыс. 923 человека.

В ЦИК Адыгеи также добавили, что выборы прошли при высокой явке избирателей — около 73%. В 2012 году явка на выборы президента РФ в Адыгее составила 64,33%, Владимир Путин тогда получил поддержку 64,07% избирателей.