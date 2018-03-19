В Адыгее за Путина проголосовало почти 82% избирателей

Адыгея

Распечатать

Действующий президент РФ Владимир Путин на выборах в Адыгее набрал 81,17% голосов избирателей

За Путина проголосовало 203 тыс. 95 человек. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 28 тыс. 711 человек (11,48%). Владимир Жириновский набрал 3,57% голосов избирателей — 8 тыс. 923 человека.

В ЦИК Адыгеи также добавили, что выборы прошли при высокой явке избирателей — около 73%. В 2012 году явка на выборы президента РФ в Адыгее составила 64,33%, Владимир Путин тогда получил поддержку 64,07% избирателей.

Выборы
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале