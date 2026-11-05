Краснодарский экоцентр объявил сбор украшений и бижутерии. Что можно принести?

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» до 18 ноября будут принимать ненужную бижутерию

Можно приносить различную бижутерию — серьги (даже если нет пары), кулоны, цепочки, браслеты и кольца. Также примут наручные часы, бусины, бисер и атласные ленты любого размера. Организаторы подчеркнули, что состояние украшений не имеет значения.

4 ноября краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал акцию по сбору украшений. Она продлится до 18 ноября.

Для сбора бижутерии будет стоять отдельный бокс в экоцентре. В дальнейшем украшения обретут вторую жизнь и станут основой для брелоков и обвесов.

Приносить бижутерию можно в «Чистую среду» на улице Одесской, 48в ежедневно с 12:00 до 20:00.