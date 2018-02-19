«Би-би-си» опубликовала документы о гибели российского наемника в Сирии. Он проходил подготовку в Ростове

В сирийской провинции Хомс в сентябре погиб российский наемник, который прошел подготовку в учебном центре в Ростове-на-Дону

«Русская служба Би-би-си» опубликовала документы о гибели уроженца поселка Североонежск Архангельской области Евгения Аликова, который воевал в Сирии в рядах частной военной компании. 20 сентября прошлого года гроб с телом погибшего доставили в Североонежск.

В пакете документов, переданных матери Аликова Нине Атюшевой, помимо свидетельства о смерти были две медали частной военной компании «Вагнер». Кроме того, матери погибшего выплатили 5 млн рублей в качестве страховой выплаты за гибель сына.

Атюшева обратилась в Совет по правам человека при президенте России с жалобой на то, что государство не назначило ей пособия в связи с утратой кормильца, а также не помогло с установкой памятника на могилу сына.

Как ранее писали Юга.ру, знакомая плененного в Сирии дончанина рассказала о его службе в ЧВК «Вагнер» и регулярных поступлениях «груза-200» в Ростов.