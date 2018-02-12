«Саратовские авиалинии» приостановили использование Ан-148 после крушения самолета в Московской области

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приостановила полеты на самолетах Ан-148

Самолет Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 разработало и выпустило конструкторское бюро имени Антонова в 2010 году. У «Саратовских авиалиний» в парке шесть таких воздушных судов

«В парк авиакомпании "Саратовские авиалинии" воздушное судно Ан-148 с бортовым номером RA-61704 поступило в феврале 2017 года. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич", которые ведут совместно с "Саратовскими авиалиниями" техническую эксплуатацию этого типа ВС на предприятии, и была подтверждена летная годность самолета», — говорится в сообщении на сайте компании.

Перед вылетом Москва — Орск воздушное судно тоже прошло техобслуживание, которое не обнаружило отклонений. Самолет 11 февраля выполнял несколько рейсов (Пенза — Москва, Москва — Саратов, Саратов — Москва) и далее с новым экипажем вылетел из Москвы в Орск.