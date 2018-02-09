Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции всех 47 россиян, отстраненных от ОИ-2018

Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 россиян на недопуск к участию в зимних Олимпийских играх в Южной Корее

Об этом 9 февраля сообщил генсек CAS Матье Риб.

При рассмотрении дел российских спортсменов и тренеров суд изучил критерии, которыми руководствовался Международный олимпийский комитет (МОК), когда принимал решение, кому предоставить приглашение на Игры.

Вынесенная панель CAS постановила, что эти критерии не могут считаться неприемлемыми или дискриминационными, так как россиянам дали возможность выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). CAS заявил, что критерии МОК должны рассматриваться не в качестве санкции, а как заключение о соответствии требованиям.

Суд также не выявил нарушений в работе комиссии МОК, которая выдавала приглашения россиянам, передает RT.

Россияне подавали апелляции в CAS двумя группами. Первая состояла из 32 человек, которым МОК без объяснения причин не выдал приглашение на Игры.

Во вторую группу вошли 13 российских спортсменов и два тренера, которые ранее были оправданы CAS по делу о пожизненном отстранении от Олимпиад (им МОК также отказал в приглашении).

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Индивидуальные приглашения на Игры получили 169 россиян, 12 из них — представители Краснодарского края.

1 февраля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Играх, и вернул им медали сочинской Олимпиады. После этого ОКР попросил МОК пригласить на Игры 15 человек — 13 спортсменов и двух тренеров, но Олимпийский комитет отказал в запросе.

Зимние Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.