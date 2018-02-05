МОК отказал 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в запросе выслать приглашения на зимние Игры ранее дисквалифицированным спортсменам и тренерам из России
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МОК.
Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Индивидуальные приглашения на Игры получили 169 россиян, 12 из них — представители Краснодарского края. 1 февраля Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, которых МОК пожизненно дисквалифицировал.
После этого Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить на Игры в Южной Корее 15 человек — 13 спортсменов и двух тренеров.
В список ОКР попали скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов, саночница Татьяна Иванова, а также тренеры по санному спорту Альберт Демченко и наставник скелетонистов Сергей Чудинов.
«Чтобы дать дополнительную уверенность в том, что вся информация, имеющаяся в распоряжении комиссии, была проанализирована и оценена, комиссия рассмотрела дела всех 13 спортсменов, используя ту же методологию, что и 16 и 17 января 2018 года — в индивидуальном порядке и анонимно», — говорится в сообщении МОК.
Комиссия провела подробный анализ и отметила дополнительные доказательства, которые комиссия Освальда не рассмотрела, потому что они не были доступны, передает RT.
«Речь идет об информации из системы управления данными антидопинговой лаборатории, следах наличия запрещенных веществ, дополнительной конфиденциальной информации, предоставленной ВАДА. Кроме того, комиссия согласилась с тем, что решение Спортивного арбитражного суда не сняло подозрений в применении допинга и не дало комиссии достаточную уверенность, чтобы дать рекомендации, что эти 13 спортсменов могут считаться "чистыми"», — цитирует «Р-Спорт» текст сообщения МОК.
Недопуск тренеров в организации объяснили тем, что «эти два человека не должны рассматриваться в качестве кандидатов для приглашения принять участие в Олимпийских играх».
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