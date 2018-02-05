МОК отказал 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в запросе выслать приглашения на зимние Игры ранее дисквалифицированным спортсменам и тренерам из России

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Индивидуальные приглашения на Игры получили 169 россиян, 12 из них — представители Краснодарского края. 1 февраля Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, которых МОК пожизненно дисквалифицировал.

После этого Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить на Игры в Южной Корее 15 человек — 13 спортсменов и двух тренеров.

В список ОКР попали скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов, саночница Татьяна Иванова, а также тренеры по санному спорту Альберт Демченко и наставник скелетонистов Сергей Чудинов.

«Чтобы дать дополнительную уверенность в том, что вся информация, имеющаяся в распоряжении комиссии, была проанализирована и оценена, комиссия рассмотрела дела всех 13 спортсменов, используя ту же методологию, что и 16 и 17 января 2018 года — в индивидуальном порядке и анонимно», — говорится в сообщении МОК.