Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян и вернул им медали сочинской Олимпиады
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх
CAS признал, что факт нарушения 28 россиянами антидопинговых правил не был подтвержден, и решил, что их результаты на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи должны восстановить. Документ с решением по 39 российским атлетам опубликован на сайте суда.
Кроме того, CAS частично удовлетворил апелляции 11 российских атлетов и заменил пожизненную дисквалификацию на пропуск только Олимпиады в Южной Корее. При этом их результаты с Игр в Сочи остаются аннулированными.
В список 28 оправданных россиян попали бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина и Екатерина Смоленцева.
В перечень атлетов, чьи апелляции были частично удовлетворены, вошли бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанюк.
Отмечается, что решение о восстановлении спортсменов должно быть утверждено МОК. После завершения процедуры сборная России вернется на первое место в общекомандном зачете: в ее активе будет 11 золотых наград, что позволит опередить Норвегию.
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал, что решение CAS дает россиянам шанс выступить на Олимпиаде в Южной Корее, если они в срочном порядке обратятся в гражданскую панель CAS.
«Если эти оправданные спортсмены выполнили все требования для квалификации на Игры, то имеют право требовать допуска на Олимпиаду-2018. У них большие шансы быть допущенными. Эта панель принимает решения быстро, в течение нескольких дней, наши ребята должны как можно скорее обратиться туда и отстаивать свои права», — цитирует Прокопца ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Индивидуальные приглашения на Игры получили 169 россиян, 12 из них — представители Краснодарского края.
Зимние Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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