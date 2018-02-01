Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян и вернул им медали сочинской Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх

CAS признал, что факт нарушения 28 россиянами антидопинговых правил не был подтвержден, и решил, что их результаты на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи должны восстановить. Документ с решением по 39 российским атлетам опубликован на сайте суда.

Кроме того, CAS частично удовлетворил апелляции 11 российских атлетов и заменил пожизненную дисквалификацию на пропуск только Олимпиады в Южной Корее. При этом их результаты с Игр в Сочи остаются аннулированными.

В список 28 оправданных россиян попали бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина и Екатерина Смоленцева.

В перечень атлетов, чьи апелляции были частично удовлетворены, вошли бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанюк.