Украина отказалась от аккредитации СМИ и квоты на билеты ЧМ-2018

Федерация футбола Украины (ФФУ) подтвердила, что не будет проводить аккредитацию журналистов на чемпионат мира, который пройдет летом 2018 года в России

В сообщении на официальном сайте организации говорится, что ФФУ не будет аккредитовывать отечественных журналистов для освещения финальной части турнира. 26 января Украина уведомила об этом ФИФА. Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи мундиаля.

Как отмечает РБК, за день до официального заявления вице-президент ФФУ Игорь Кочетов опроверг информацию об отказе аккредитовываться на чемпионат мира.

«Первый раз об этом слышу. Не помню такого, чтобы кто-то отказывал украинским журналистам в аккредитации. Какие глупости», — заявил он.

Ранее Eurosport сообщал, что ФФУ отказала отечественным журналистам в аккредитациях «в целях безопасности».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.