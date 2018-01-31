Минсельхоз испугался нашествия саранчи на футбольные поля ЧМ-2018
Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о риске появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу
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Глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев 31 января призвал регионы бороться с вредителем, «чтобы не опозориться перед мировым сообществом».
«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет. Футбольные поля зеленые, саранча любит, где много зелени. Как бы не прилетела на место, где будут играть в футбол, — сказал Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании. — Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?»
Директор департамента добавил, что в Волгоградской, Астраханской областях и других регионах юга России обнаружили около 1 млн га, зараженных саранчой, передает «Интерфакс».
«Приедут гости со всего мира. В России должна быть высочайшая культура полей, культура земледелия, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира, — это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России», — призвал Чекмарев.
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Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
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