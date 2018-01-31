Минсельхоз испугался нашествия саранчи на футбольные поля ЧМ-2018

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о риске появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу

Читайте также:

Глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев 31 января призвал регионы бороться с вредителем, «чтобы не опозориться перед мировым сообществом».

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет. Футбольные поля зеленые, саранча любит, где много зелени. Как бы не прилетела на место, где будут играть в футбол, — сказал Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании. — Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?»

Директор департамента добавил, что в Волгоградской, Астраханской областях и других регионах юга России обнаружили около 1 млн га, зараженных саранчой, передает «Интерфакс».

«Приедут гости со всего мира. В России должна быть высочайшая культура полей, культура земледелия, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира, — это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России», — призвал Чекмарев.

Читайте также:

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Как сообщали Юга.ру, болельщиков из Англии и Уэльса, которые собираются приехать в Россию на мундиаль, предупредили об опасности нападения медведей.

Министерство сельского хозяйства РФ Сельское хозяйство Стадион «Фишт» Стадион ФК «Краснодар» ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России появится интернет-магазин для госзакупок
Житель Севастополя получил реальный срок за комментарий в соцсети
В Сочи установят фиксированные цены на точках питания на период ЧМ-2018
Россия разгромила Францию в первом матче ЧМ-2018 по хоккею
Болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» на шаттлах и после ЧМ
Краснодарский активист в соцсетях пригласил «армян из Армении» на акцию 5 мая. Его арестовали за организацию митинга

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале