Минсельхоз испугался нашествия саранчи на футбольные поля ЧМ-2018

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о риске появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу

Глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев 31 января призвал регионы бороться с вредителем, «чтобы не опозориться перед мировым сообществом».

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет. Футбольные поля зеленые, саранча любит, где много зелени. Как бы не прилетела на место, где будут играть в футбол, — сказал Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании. — Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?»

Директор департамента добавил, что в Волгоградской, Астраханской областях и других регионах юга России обнаружили около 1 млн га, зараженных саранчой, передает «Интерфакс».

«Приедут гости со всего мира. В России должна быть высочайшая культура полей, культура земледелия, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира, — это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России», — призвал Чекмарев.