Автобус Краснодар — Мелитополь загорелся из-за атаки БПЛА. Люди успели эвакуироваться

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала губернатора Запорожской области Евгения Балицкого https://t.me/BalitskyEV/8569
    © Скриншот из телеграм-канала губернатора Запорожской области Евгения Балицкого https://t.me/BalitskyEV/8569

В Запорожской области автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь, подвергся атаке беспилотника

8 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что в Приморском округе региона на автомобильной дороге беспилотник атаковал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Краснодар — Мелитополь.

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В момент удара в салоне находились 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все успели вовремя покинуть салон, в результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиров эвакуировали с места происшествия. Сейчас на участке дороги, где произошла атака, продолжают работать оперативные службы.

Как писали Юга.ру, 8 июля в Ростовской области после атаки БПЛА повреждены два танкера, ранены два человека.

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