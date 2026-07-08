Автобус Краснодар — Мелитополь загорелся из-за атаки БПЛА. Люди успели эвакуироваться
В Запорожской области автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь, подвергся атаке беспилотника
8 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что в Приморском округе региона на автомобильной дороге беспилотник атаковал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Краснодар — Мелитополь.
В момент удара в салоне находились 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все успели вовремя покинуть салон, в результате инцидента никто не пострадал.
Пассажиров эвакуировали с места происшествия. Сейчас на участке дороги, где произошла атака, продолжают работать оперативные службы.
Как писали Юга.ру, 8 июля в Ростовской области после атаки БПЛА повреждены два танкера, ранены два человека.
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