В Ростовской области после атаки БПЛА повреждены два танкера, ранены два человека

Удары зафиксировали в 11 районах, включая Каменский, Миллеровский, Тарасовский, Багаевский, а также в городах Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и в акватории Таганрогского залива.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 8 июля регион подвергся налету беспилотников. В небе сбили около 70 БПЛА.

По данным Юрия Слюсаря, в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Два человека получили ранения. Одному из них медики помогли на месте, второго доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. От госпитализации оба пострадавших отказались.

С одного из атакованных судов пришлось экстренно эвакуировать членов экипажа. Глава Ростовской области уточнил, что танкеры были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов в заливе не произошло.

В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности — покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.