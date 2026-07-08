В Ростовской области после атаки БПЛА повреждены два танкера, ранены два человека

Ростовская область

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Глава Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 8 июля регион подвергся налету беспилотников. В небе сбили около 70 БПЛА.

Удары зафиксировали в 11 районах, включая Каменский, Миллеровский, Тарасовский, Багаевский, а также в городах Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и в акватории Таганрогского залива.

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По данным Юрия Слюсаря, в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Два человека получили ранения. Одному из них медики помогли на месте, второго доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. От госпитализации оба пострадавших отказались.

С одного из атакованных судов пришлось экстренно эвакуировать членов экипажа. Глава Ростовской области уточнил, что танкеры были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов в заливе не произошло.

В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности — покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Как писали Юга.ру, вечером 7 июля в Северском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие.

Безопасность Происшествия Ростовская область СВО

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В Ростовской области после атаки БПЛА повреждены два танкера, ранены два человека

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