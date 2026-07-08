Дольщицу из Сочи осудили на 7,5 лет за вымогательство. Она отстаивала права жильцов проблемного ЖК

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

В Сочи вынесли приговор дольщице, которая пыталась добиться справедливости от застройщика

7 июля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что Центральный районный суд Сочи вынес приговор местной жительнице Алле Соболевой. Ее признали виновной в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В 2023 году Соболева записала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нем она рассказала о кошмарных условиях, в которых оказались дольщики жилого комплекса «Курортный», построенного холдингом «Альпика Групп». По данным следствия, видео содержало недостоверные сведения и порочило честь и достоинство представителя строительной компании.

«Схема Долиной» по-краснодарски:

Кроме того, как утверждает обвинение, Соболева потребовала от застройщика передать ей квартиру стоимостью больше 147 млн рублей в счет урегулирования конфликта. Эти переговоры и стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Женщину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд учел, что Соболева одна воспитывает 11-летнего ребенка, и отсрочил исполнение приговора до его совершеннолетия.

Напомним, в декабре 2015 года в отношении ЖК «Курортный» возбудили дело из-за нарушения градостроительного законодательства — вместо трехэтажных домов начали строить шестиэтажные, что усилило оползни. В октябре 2019-го бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что для завершения ЖК нашли инвестора — компанию «Альпика-Групп». До конца года планировали закончить 12 домов.

В феврале 2023 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав дольщиков ЖК «Курортный». Первые жильцы получили ключи от квартир в 2020-м и жаловались на качество жилья.

Как писали Юга.ру, сочинские застройщики заплатят городу больше 700 млн рублей за незаконные многоэтажки.

Александр Бастрыкин Деньги Обманутые дольщики Преступления Сочи Строительство Суд Тюрьма

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Дольщицу из Сочи осудили на 7,5 лет за вымогательство. Она отстаивала права жильцов проблемного ЖК
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