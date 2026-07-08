В Краснодаре стало больше работающих заправок. Где можно купить бензин 8 июля?

В Краснодаре обновили данные о работе АЗС и наличии топлива на 8 июля

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром 8 июля в городе работают 64 автозаправочных станций. Ситуация с заправками в городе за последнюю неделю улучшилась. Еще 3 июля в Краснодаре работали только 43 станции.

Бензин АИ-92 доступен на 36 АЗС, АИ-95 — на 39, АИ-100 — на 10 станциях, ДТ можно приобрести на 56 автозаправках. При этом городские власти напоминают, что ситуация с наличием топлива остается динамичной и может меняться в течение дня.