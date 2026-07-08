В Краснодаре стало больше работающих заправок. Где можно купить бензин 8 июля?

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, pixabay.com
    © Фото engin akyurt, pixabay.com

В Краснодаре обновили данные о работе АЗС и наличии топлива на 8 июля

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром 8 июля в городе работают 64 автозаправочных станций. Ситуация с заправками в городе за последнюю неделю улучшилась. Еще 3 июля в Краснодаре работали только 43 станции.

Бензин АИ-92 доступен на 36 АЗС, АИ-95 — на 39, АИ-100 — на 10 станциях, ДТ можно приобрести на 56 автозаправках. При этом городские власти напоминают, что ситуация с наличием топлива остается динамичной и может меняться в течение дня.

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Заправиться можно на АЗС крупнейших сетей, включая «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB и «ОПТИ». Работающие станции расположены в разных районах города, в том числе на улицах Московской, Новороссийской, Уральской, Дзержинского, Российской, Восточно-Кругликовской, Красных Партизан, Ставропольской, Сормовской, Лизы Чайкиной, Калинина, Ростовском и Ейском шоссе и других транспортных магистралях.

39 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, а 11 объектов остаются закрытыми на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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