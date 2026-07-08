В Краснодарском крае обстреляли компрессорную станцию «Газпрома»

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

«Газпром» сообщил об ударе по объекту экспортного трубопровода

8 июля пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что компрессорная станция «Краснодарская», обеспечивающая работу газопровода «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА. Удар нанесли 7 июля в 19:51.

Целью атаки, по информации компании, был срыв поставок российского газа в Турцию. Компрессорная станция является ключевым звеном в экспортной цепочке «Голубого потока», который транспортирует топливо по дну Черного моря напрямую к турецким потребителям.

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В «Газпроме» добавили, что оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок. В настоящее время специалисты устраняют полученные повреждения.

Детали о характере повреждений в компании не раскрывают. Официальных комментариев от экстренных служб Краснодарского края пока не поступало.

Как писали Юга.ру, в апреле БПЛА атаковали КТК в Новороссийске. Поврежден нефтяной трубопровод, причал и резервуары.

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