В аэропорту Сочи задерживаются более 140 рейсов. Пассажирам приходится ждать по 30 часов

В аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты задерживается 81 самолет на вылет и 61 — на прилет. Еще 28 рейсов отменили

Вечером 7 июля пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее их сняли, однако затем в 2:20 снова ввели. В 10:30 8 июля в пресс-службе Росавиации заявили, что сочинский аэропорт отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет задерживается 81 рейс. Среди них самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Минск, Ереван, Самару, Казань, Анталью, Екатеринбург, Тюмень, Салехард, Омск и Пермь. Время задержки достигает 30 часов. На прилет задерживается 61 рейс из Владикавказа, Махачкалы, Минеральных Вод, Уфы, Москвы, Стамбула, Казани, Нижнекамска, Новосибирска и других городов. Время задержки — до 24 часов.

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Кроме того, отменены 28 рейсов на прилет. В пресс-службе также сообщили, что на запасные аэродромы были направлены 24 самолета. По данным представителей аэропорта, в терминале обстановка спокойная. В аэровокзале установили дополнительные места для сидения, разместили кулеры с питьевой водой, выделили помещение для пассажиров с детьми, а пассажиров 22 рейсов расселили в гостиницы. Однако некоторые пользователи возмутились в телеграм-канале аэропорта Сочи. Одна из женщин, ожидающая вылета в Анталью, написала: «В аэропорту находимся уже 22 часа! Нас покормили один раз двумя блинами, и все. Даже не предоставили спальное место — сидим на жестких железных табуретках! Отправляют более поздние рейсы, а мы до сих пор ждем без еды и отдыха! Наш рейс был первым в очереди на взлет, но в итоге отправляют всех раньше нас! Сколько можно издеваться над людьми?» Также она рассказала, что пассажиров этого рейса уже дважды запускали в самолет, однако затем просили его покинуть.