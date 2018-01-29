На трибуны Паралимпиады запретили проносить российский флаг

Правила Международного паралимпийского комитета (МПК) запретили болельщикам проносить российские флаги на трибуны стадионов зимних Игр в Южной Корее

Об этом 29 января сообщил глава МПК Эндрю Парсонс.

«Согласно политике продажи билетов и проведения соревнований на стадионы нельзя проносить флаги любой страны, не участвующей в Играх. Членство российского комитета не восстановлено, что юридически означает, что Россия не выступает в Пхенчхане», — цитирует Парсонса RT.

Ранее МПК решил продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России, при этом разрешив российским спортсменам участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов.

Зимняя Паралимпиада будет проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, в декабре Международный олимпийский комитет разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом.

В январе СМИ написали о том, что зрителям Игр запрещено проносить на трибуны российский флаг. МОК заявил, что болельщики смогут использовать триколор, за исключением случаев, когда символика применяется в качестве организованной политической демонстрации.