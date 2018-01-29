Россиянам разрешили выступить на Паралимпиаде под нейтральным флагом
Международный паралипийский комитет (МПК) 29 января разрешил россиянам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов
В сообщении на сайте МПК говорится, что отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) продлено. Однако международная организация отметила прогресс, достигнутый ПКР в улучшении антидопинговой деятельности, и позволила россиянам выступить на Играх в южной Корее в статусе нейтральных паралимпийских спортсменов, передает RT.
Российские атлеты смогут участвовать в соревнованиях по пяти видам спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на колясках. При этом следж-хоккеисты не смогут выступить на Паралимпиаде, так как команда не смогла квалифицироваться на Игры. Ожидается, что в Южной Корее выступят от 30 до 35 российских атлетов, сообщает ТАСС.
Россияне будут выступать под флагом МПК и в нейтральной форме, которая не должна указывать на их национальную принадлежность. У спортсмена должно быть как минимум два допинг-теста за последние шесть месяцев, атлет должен входить в пул тестирования МПК, Российского антидопингового агентства или международных федераций.
МПК решил не аккредитовать на Паралимпиаду сотрудников Минспорта РФ, в том числе министра спорта Павла Колобкова и членов исполкома Паралимпийского комитета России.
Напомним, в декабре российским паралимпийцам запретили упоминать о гражданстве в соцсетях.
Паралимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.
Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Индивидуальные приглашения на Игры получили 169 россиян, 12 из них — представители Краснодарского края.
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