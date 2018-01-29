Россиянам разрешили выступить на Паралимпиаде под нейтральным флагом

Международный паралипийский комитет (МПК) 29 января разрешил россиянам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов

В сообщении на сайте МПК говорится, что отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) продлено. Однако международная организация отметила прогресс, достигнутый ПКР в улучшении антидопинговой деятельности, и позволила россиянам выступить на Играх в южной Корее в статусе нейтральных паралимпийских спортсменов, передает RT.

Российские атлеты смогут участвовать в соревнованиях по пяти видам спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на колясках. При этом следж-хоккеисты не смогут выступить на Паралимпиаде, так как команда не смогла квалифицироваться на Игры. Ожидается, что в Южной Корее выступят от 30 до 35 российских атлетов, сообщает ТАСС.

Россияне будут выступать под флагом МПК и в нейтральной форме, которая не должна указывать на их национальную принадлежность. У спортсмена должно быть как минимум два допинг-теста за последние шесть месяцев, атлет должен входить в пул тестирования МПК, Российского антидопингового агентства или международных федераций.