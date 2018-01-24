На трибуны Олимпиады в Пхенчхане запретили проносить российский флаг

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Международный олимпийский комитет запретил проносить на трибуны ОИ-2018 флаги стран, не участвующих в соревнованиях

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О запрете сообщил оргкомитет Игр в Пхенчхане. Таким образом, на трибуны нельзя будет пронести и российский флаг — атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом, сообщает «Р-Спорт».

Флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Пхенчхане

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