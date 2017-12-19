Паралимпийцам из России запретили упоминать о гражданстве в соцсетях

Российским паралимпийцам, допущенным на квалификацию Игр в Южной Корее под нейтральным флагом, запрещено публиковать в соцсетях сообщения, где они ассоциируют себя со своей страной

После дисквалификации Паралимпийского комитета России россиянам разрешили выступить на квалификационных стартах под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

На прошлой неделе в Канаде российские лыжники и биатлонисты выполнили нормативы. 34 российских атлета получили доступ к зимней Паралимпиаде, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане в марте 2018 года. Вопрос их участия в Играх 19 декабря рассмотрит исполком МПК, решение объявят через трое суток.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России, даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать принятое решение», — рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Она отметила, что на соревнованиях отношение многих иностранцев к россиянам ухудшилось.

«Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо», — цитирует Громову ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года российским спортсменам запретили использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне.