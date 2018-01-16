В России потребление алкоголя за семь лет снизилось на 80%

В России за пять-семь лет потребление алкоголя на душу населения сократилось на 80%

Об этом 16 января заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает РИА «Новости». Глава Минздрава добавила, что число активно занимающихся спортом выросло более чем на 40%. Курильщиков среди взрослых стало меньше на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Количество пассивных курильщиков сократилось в 4,5 раза.

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