Минкультуры разрешило «Паддингтону» стартовать в прокате на этой неделе

Министерство культуры выдаст фильму «Приключения Паддингтона 2» новое прокатное удостоверение со стартом показа 20 января

Об этом сообщил владелец кинокомпании-прокатчика «Вольгафильм» эта компания прокатывает «Паддингтона» в России) Сергей Ершов по итогам совещания с представителями киноиндустрии, которое прошло в Минкультуры 19 января.

В совещании также приняли участие владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут, гендиректор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов, кинопродюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Дмитрий Рудовский.

«Мы совместно с отраслью пришли к консенсусу и решили пойти навстречу кинокомпании "Вольгафильм" и дать релиз фильма завтра», — заявил министр культуры России Владимир Мединский на брифинге для журналистов, передает РБК.

Как пишут «Ведомости», совещание прошло по инициативе Федора Бондарчука. Издание отмечает, что он прямо заинтересован, чтобы иностранные картины не переносились на февраль, так как у его компании Art Puctures выходят две картины — «Селфи» и «Лед».

Мединский пояснил, что изначально «Паддингтону» разрешили старт с 1 февраля, чтобы такие отечественные фильмы, как «Движение вверх», «Скиф», «Елки новые», «Три богатыря и принцесса Египта», которые идут сейчас в прокате, получили больше сеансов. Но в итоге, по его словам, кинотеатры и так увеличили число сеансов для «Движения вверх», а «Скиф» собирает более скромные суммы, чем предполагалось. При этом, отметил он, в начале февраля стартуют несколько сильных российских картин, и вернуть «Паддингтона» на январь оказалось более выгодным для отечественных кинокомпаний.

Министр добавил, что Минкультуры намерено ввести процедуру письменного согласования даты начала проката фильмов, чтобы избежать подобных ситуаций, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, о том, что Минкультуры перенесло премьеру «Приключений Паддингтона 2» на две недели вперед , стало известно 17 января — за день до того, как она должна была состояться. В ведомстве объяснили это тем, что премьера совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении «на иной фильм», и заявили, что кинотеатры продавали билеты на фильм незаконно.

На следующий день Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила заявление, в котором обратилась к правительству и Антимонопольной службе с просьбой разобраться в ситуации. В обращении действия Минкультуры назывались «грубым прямым вмешательством» в работу кинотеатров. А кинотеатры страны запланировали на 20 января флешмоб «#МишкаНеВиновен», в котором призвали принять участие всех неравнодушных, чтобы привлечь внимание к этому случаю. Премьер-министр Дмитрий Медведев Медведев дал поручение «разобраться в ситуации».

По данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов, на фильм предварительно было продано билетов на сумму более 750 тыс. рублей.

Картина «Приключения Паддингтона 2» рассказывает о медведе, живущем в Лондоне в человеческой семье. Фильм основан на книгах писателя Майкла Бонда, считающихся классикой английской литературы.