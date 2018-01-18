Медведев поручил разобраться с жалобой кинотеатров на перенос фильма о Паддингтоне

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой владельцев кинотеатров на перенос по решению Минкультуры фильма «Приключения Паддингтона 2»

Об этом РБК сообщили в аппарате правительства.

«Есть поручение премьера разобраться в ситуации», — сказал источник в аппарате, не уточнив подробностей и деталей поручения.

Как сообщали Юга.ру, о том, что Минкульт перенес премьеру «Приключений Паддингтона 2» на две недели вперед , стало изаестно 17 января — за день до того, как она должна была состояться. В ведомстве объяснили это тем, что премьера совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении «на иной фильм», и заявили, что кинотеатры продавали билеты на фильм незаконно.

В ведомстве не указали, ради каких именно лент сдвинули сроки, но как полагают в индустрии, это сделано для того, чтобы в январе было больше сеансов российских лент «Движение вверх» и «Скиф».

При этом по правилам Минкульта, чиновники могут переносить премьеры американских фильмов, только если они совпадают по жанру или аудитории с российской лентой, которой они мешают в прокате. При этом картина «Приключения Паддингтона 2», рассказывающая о медведе, живущем в Лондоне в человеческой семье, не совпадает по указанным параметрам с фильмами, премьеры которых назначили на 18 января.

На следующий день Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила заявление, в котором обратилась к Медведеву и Антимонопольной службе с просьбой разобраться в ситуации. В обращении действия Минкультуры назывались «грубым прямым вмешательством» в работу кинотеатров.

В знак протеста кинотеатры запланировали на 20 января флэшмоб «#МишкаНеВиновен», в котором призвали принять участие всех неравнодушных, чтобы привлечь внимание к этому случаю.