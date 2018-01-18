Минкульт обвинил кинотеатры в незаконной продаже билетов на «Приключения Паддингтона 2»

Министерство культуры России заявило, что предварительные продажи билетов на фильм «Приключения Паддингтона 2» были незаконными

Как сообщали Юга.ру, Минкульт РФ перенес премьеру «Приключений Паддингтона 2», так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении «на иной фильм». В ведомстве не указали, ради каких именно лент сдвинули сроки.

Замминистра культуры Сергей Обрывалин объяснил, что по закону в России показ фильмов в кинотеатрах разрешен только после оформления прокатного удостоверения, передает RT. Прокат «Паддингтона 2» разрешен в кинотеатрах только с 1 февраля, а продажи билетов на более ранние даты незаконны.

В кинокомпании «Вольга», которая выступила прокатчиком фильма в России, заявили, что еще в прошлом году подали в Минкульт документы, в которых премьера назначена на 18 января.

В декабре на сайте Министерства культуры РФ появилась запись, в которой номер прокатного удостоверения «Паддингтона» совпадал с номером в государственной системе учета кинобилетов ЕАИС как дата начала проката. Но 17 января «Вольга» получила от министерства оригинал прокатного удостоверения, где указано, что прокат разрешен с 1 февраля.

Накануне представитель Минкульта заявил «Ведомостям», что прокатное удостоверение на «Паддингтона» ранее не выдавалось, но 18 января в сообщении министерства говорится, что удостоверение фильму все же было выдано.

В кинотеатрах билеты на «Приключения Паддингтона 2» начали продавать заранее. Так, к 17 января было куплено более 3 тыс. билетов.

Формально продажа билетов может начаться раньше, если кинотеатр получил от прокатчика копию прокатного удостоверения. Но из-за того, что Минкульт часто оформляет такие документы в последний момент, кинотеатры и прокатчики ориентируются на базу данных фильмов на сайте министерства, где информация появляется намного раньше. Ранее не случалось ситуаций, когда ведомство переносило прокат фильма за день или за неделю до запланированной премьеры.

Дата проката «Паддингтона» могла быть сдвинута на две недели, чтобы в январе было больше сеансов российских лент «Движение вверх» и «Скиф».

«Мы и дальше будем так работать в интересах отрасли, российского кино, но не в интересах Голливуда», — заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщая, что сборы за российское кино за пять лет выросли на 120%.

По правилам Минкульта, чиновники могут переносить премьеры американских фильмов, только если они совпадают по жанру или аудитории с российской лентой, которой они мешают в прокате. При этом картина «Приключения Паддингтона 2», рассказывающая о медведе, живущем в Лондоне в человеческой семье, не совпадает по указанным параметрам с фильмами, премьеры которых назначили на 18 января.