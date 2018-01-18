Минкульт перенес премьеру «Паддингтона 2» ради «иного» фильма

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение семейной комедии «Приключения Паддингтона 2» на заявленную дату

«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм "Приключения Паддингтона 2" с датой начала проката — 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — сообщили «Интерфаксу» в компании «Вольга».

18 января на российские экраны выходят отечественный фильм «Скиф» Рустама Мосафира, а также кинокартины «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Темные времена» Джо Райта.

Согласно данным электронной системы ЕАИС, сумма билетов по перепродаже на «Приключения Паддингтона 2» превысила 700 тыс. рублей. На сайте kinohod.ru продажи по-прежнему осуществляются.

Фильм «Приключения Паддингтона 2» является продолжением первой части, вышедшей на экраны в 2014 году. Сюжет основан на книгах классика английской литературы Майкла Бонда. Впервое произведение серии было опубликовано 13 октября 1958 года. За почти 60 лет вышло 27 книг, которые были переведены более чем на 40 языков. Роли в фильме исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Питер Капальди. В оригинальной версии картины медвежонка Паддингтона озвучил актер Бен Уишоу.