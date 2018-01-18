В сети кинотеатров «Монитор» объяснили, что делать с билетами на «Приключения Паддингтона 2»

Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © kinomonitor.ru

Пресс-секретарь сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов рассказал, что делать тем, кто уже приобрел билет на фильм «Приключения Паддингтона 2», старт которого в прокате перенесли на две недели

«Мы вернем деньги за все купленные билеты. На нашем официальном сайте опубликована информация о том, как можно это сделать. Это стандартная процедура, но обычно она проводится не в таком массовом порядке: мы продали билетов на несколько десятков тысяч рублей. Отмена проката была ударом под дых от Министерства культуры и актом непочтения зрителям», — прокомментировал Андрей Попов.

Кинотеатры сети «Монитор» находятся в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Чечне и Ингушетии.

Как сообщали Юга.ру, Минкульт РФ перенес премьеру «Приключений Паддингтона 2», объяснив это тем, что она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении «на иной фильм», и заявил, что кинотеатры продавали билеты на фильм незаконно.

В ведомстве не указали, ради каких именно лент сдвинули сроки, но как полагают в индустрии, это сделано для того, чтобы в январе было больше сеансов российских лент «Движение вверх» и «Скиф».

При этом по правилам Минкульта, чиновники могут переносить премьеры американских фильмов, только если они совпадают по жанру или аудитории с российской лентой, которой они мешают в прокате. При этом картина «Приключения Паддингтона 2», рассказывающая о медведе, живущем в Лондоне в человеческой семье, не совпадает по указанным параметрам с фильмами, премьеры которых назначили на 18 января.

Кинотеатры страны в знак протеста запланировали на 20 января флэшмоб #МишкаНеВиновен. На этот день они заявят в 12:00 один «условный» сеанс фильма «Приключения Паддингтона 2» с указанием, что «показ фильма отменен Министерством культуры РФ». («Условный» сеанс подразумевает, что продажа и бронирование билетов на этот сеанс осуществляться не будет). Неравнодушных зрителей приглашают прийти в кинотеатры и поддержать акцию — делать фото на фоне стендов и плакатов фильма и выкладывать их в соцсети с хэштегом #МишкаНеВиновен, писать о проблеме, создавать и подписывать петиции и т. п.

В заявлении российской Ассоциации владельцев кинотеатров сказано, что «такие командно-административные действия Министерства культуры не только наносят экономический ущерб непосредственно кинотеатрам, но и дистрибьюторам фильмов, несущим расходы по рекламному продвижению фильмов на запланированных датах, и, главное, российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров и зачастую возвращать уже купленные кинобилеты».

По данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов, на фильм редварительно было продано кинобилетов на сумму более 750 тыс. рублей, которые теперь должны быть возвращены зрителям.

Анапа Армавир Кино Краснодар Новороссийск Туапсинский район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Кубани назначили нового руководителя департамента внутренней политики
В сети кинотеатров «Монитор» объяснили, что делать с билетами на «Приключения Паддингтона 2»
На Кубани фермера судят за убийство беременной школьницы 18-летней давности
В Краснодаре в крещенскую ночь морозов не будет, по краю — до -5 °С
В Адыгее на Крещение обустроят шесть купелей
Избитый эколог Андрей Рудомаха заявил, что встретился с губернатором Кубани

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале