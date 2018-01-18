В сети кинотеатров «Монитор» объяснили, что делать с билетами на «Приключения Паддингтона 2»

Пресс-секретарь сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов рассказал, что делать тем, кто уже приобрел билет на фильм «Приключения Паддингтона 2», старт которого в прокате перенесли на две недели

«Мы вернем деньги за все купленные билеты. На нашем официальном сайте опубликована информация о том, как можно это сделать. Это стандартная процедура, но обычно она проводится не в таком массовом порядке: мы продали билетов на несколько десятков тысяч рублей. Отмена проката была ударом под дых от Министерства культуры и актом непочтения зрителям», — прокомментировал Андрей Попов.

Кинотеатры сети «Монитор» находятся в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Чечне и Ингушетии.

Как сообщали Юга.ру, Минкульт РФ перенес премьеру «Приключений Паддингтона 2», объяснив это тем, что она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении «на иной фильм», и заявил, что кинотеатры продавали билеты на фильм незаконно.

В ведомстве не указали, ради каких именно лент сдвинули сроки, но как полагают в индустрии, это сделано для того, чтобы в январе было больше сеансов российских лент «Движение вверх» и «Скиф».

При этом по правилам Минкульта, чиновники могут переносить премьеры американских фильмов, только если они совпадают по жанру или аудитории с российской лентой, которой они мешают в прокате. При этом картина «Приключения Паддингтона 2», рассказывающая о медведе, живущем в Лондоне в человеческой семье, не совпадает по указанным параметрам с фильмами, премьеры которых назначили на 18 января.

Кинотеатры страны в знак протеста запланировали на 20 января флэшмоб #МишкаНеВиновен. На этот день они заявят в 12:00 один «условный» сеанс фильма «Приключения Паддингтона 2» с указанием, что «показ фильма отменен Министерством культуры РФ». («Условный» сеанс подразумевает, что продажа и бронирование билетов на этот сеанс осуществляться не будет). Неравнодушных зрителей приглашают прийти в кинотеатры и поддержать акцию — делать фото на фоне стендов и плакатов фильма и выкладывать их в соцсети с хэштегом #МишкаНеВиновен, писать о проблеме, создавать и подписывать петиции и т. п.

В заявлении российской Ассоциации владельцев кинотеатров сказано, что «такие командно-административные действия Министерства культуры не только наносят экономический ущерб непосредственно кинотеатрам, но и дистрибьюторам фильмов, несущим расходы по рекламному продвижению фильмов на запланированных датах, и, главное, российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров и зачастую возвращать уже купленные кинобилеты».

По данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов, на фильм редварительно было продано кинобилетов на сумму более 750 тыс. рублей, которые теперь должны быть возвращены зрителям.