В Краснодаре начался ремонт второй части Тургеневского моста
В Краснодаре 18 января начали ремонтировать вторую часть Тургеневского моста
Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам, в ночь на 18 января строители переносили знаки, рисовали разметку и готовились к работам.
Теперь закроют две полосы на выезд из Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, 2 января две из четырех полос Тургеневского моста закрыли на ремонт, из-за этого в том районе образовались пробки. Чтобы разгрузить дороги, инспекторы ДПС регулируют движение на мосту, решили изменить работу светофора и ограничить въезд на мост с двух улиц.
Ремонт планируется завершить 1 февраля.
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