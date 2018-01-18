В Краснодаре начался ремонт второй части Тургеневского моста

Краснодарский край

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  • © Фото со страницы Владимира Вербицкого, facebook.com/vladimir.verbitskiy

В Краснодаре 18 января начали ремонтировать вторую часть Тургеневского моста

Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам, в ночь на 18 января строители переносили знаки, рисовали разметку и готовились к работам.

Теперь закроют две полосы на выезд из Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 2 января две из четырех полос Тургеневского моста закрыли на ремонт, из-за этого в том районе образовались пробки. Чтобы разгрузить дороги, инспекторы ДПС регулируют движение на мосту, решили изменить работу светофора и ограничить въезд на мост с двух улиц.

Ремонт планируется завершить 1 февраля.

Краснодар Ремонт дорог

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