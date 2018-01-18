В Краснодаре начался ремонт второй части Тургеневского моста

В Краснодаре 18 января начали ремонтировать вторую часть Тургеневского моста

Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам, в ночь на 18 января строители переносили знаки, рисовали разметку и готовились к работам.

Теперь закроют две полосы на выезд из Краснодара.