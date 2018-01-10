В Краснодаре в час пик инспекторы ДПС будут регулировать движение по Тургеневскому мосту

В Краснодаре в районе Тургеневского моста с 9 января ввели дополнительное регулирование движения транспорта

Как сообщали Юга.ру, 2 января две из четырех полос Тургеневского моста закрыли на ремонт, из-за этого в районе путепровода образовались пробки. Администрация Краснодара совместно с сотрудниками МВД приняла меры для улучшения транспортной ситуации.

Замдиректора городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов отметил, что сильнее всего проезд затруднен под Тургеневским мостом на пересечении улиц Кубанской Набережной, Буденного и поворотного съезда с моста.

«Мы рекомендуем автомобилистам, въезжающим в город со стороны Адыгеи и движущимся в направлении Юбилейного микрорайона или парка 30-летия Победы, не использовать первый съезд с моста направо, а двигаться дальше до улицы Калинина, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку», — сказал Архипов.