В Краснодаре в час пик инспекторы ДПС будут регулировать движение по Тургеневскому мосту
В Краснодаре в районе Тургеневского моста с 9 января ввели дополнительное регулирование движения транспорта
Как сообщали Юга.ру, 2 января две из четырех полос Тургеневского моста закрыли на ремонт, из-за этого в районе путепровода образовались пробки. Администрация Краснодара совместно с сотрудниками МВД приняла меры для улучшения транспортной ситуации.
Замдиректора городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов отметил, что сильнее всего проезд затруднен под Тургеневским мостом на пересечении улиц Кубанской Набережной, Буденного и поворотного съезда с моста.
«Мы рекомендуем автомобилистам, въезжающим в город со стороны Адыгеи и движущимся в направлении Юбилейного микрорайона или парка 30-летия Победы, не использовать первый съезд с моста направо, а двигаться дальше до улицы Калинина, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку», — сказал Архипов.
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В вечерний час пик на пересечении Кубанской Набережной и Буденного и на перекрестке улиц Тургенева и Калинина будут работать сотрудники ДПС.
В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что ремонт моста планируют завершить в последней декаде января. Работы идут как днем, так и ночью.
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