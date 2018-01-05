В Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста
2 января начались ремонтные работы на Тургеневском мосту Краснодара, въезд и выезд из города на этом участке затруднены
По информации на сайте городской администрации, в ночь со 2 на 3 января для проезда были закрыты две полосы движения по направлению в город. На двух оставшихся полосах организовано движение в обе стороны.
Как в декабре писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов на выездном совещании на Тургеневском мосту объявил о необходимости срочной замены половины оборудованных температурных швов. По словам специалистов МКУ «Единая служба заказчика», выполнение этих работ необходимо, чтобы поток транспорта не начал повреждать несущие конструкции путепровода.
«По поручению главы города начать замену швов решено в период каникул, когда машин мало и городские дороги практически свободны», — рассказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.
После окончания работ на одной половине моста движение по ней возобновится также в обе стороны, а ремонт продолжится на двух полосах по направлению из города.
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На данный момент при общей загруженности дорог Краснодара в 2 балла по оценке сервиса Яндекс.Карты движение на участках улиц Калинина и Тургенева на подъезде к мосту крайне затруднено, скорость транспорта не превышает 2-3 км/ч. Со стороны Тургеневского шоссе въезд в город затруднен, там скорость движения оценивается приблизительно в 5 км/ч.
Работы планируется завершить до конца января.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2015 года большегруз повредил температурный шов на Тургеневском мосту, что привело к образованию дорожного затора.
В январе 2017 года уже проводили ремонтные работы на Тургеневском мосту.
Мост начали строить в 1978 году, а регулярное движение открылось в декабре 1985-го. Общая длина путепровода — 1 тыс. 20 м, ширина — 18 м, число пролетов — 21. Сейчас транспорт движется по четырем полосам, за сутки мост пересекают около 30 тыс. машин.
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