В Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста

2 января начались ремонтные работы на Тургеневском мосту Краснодара, въезд и выезд из города на этом участке затруднены

По информации на сайте городской администрации, в ночь со 2 на 3 января для проезда были закрыты две полосы движения по направлению в город. На двух оставшихся полосах организовано движение в обе стороны.

Как в декабре писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов на выездном совещании на Тургеневском мосту объявил о необходимости срочной замены половины оборудованных температурных швов. По словам специалистов МКУ «Единая служба заказчика», выполнение этих работ необходимо, чтобы поток транспорта не начал повреждать несущие конструкции путепровода.

«По поручению главы города начать замену швов решено в период каникул, когда машин мало и городские дороги практически свободны», — рассказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

После окончания работ на одной половине моста движение по ней возобновится также в обе стороны, а ремонт продолжится на двух полосах по направлению из города.